Carnaval 2019: Natacha Horana diz que quer desfilar no carnaval deste ano e já tem propostas

Bailarina e apresentadora Natacha Horana estuda propostas para definir por qual escola desfilará esse ano. A loira é sucesso na internet, com mais 640 mil seguidores no Instagram

Natacha Horana voltou de suas férias nos Estados Unidos com muita energia e disposição para retomar os trabalhos no Brasil. A loira está animada para o Carnaval 2019, mas está estudando as propostas para decidir por qual escola virá este ano.

“Eu amo o carnaval, e pra mim é a época mais incrível do ano. A beleza das fantasias, os desfiles e toda a energia que emana das pessoas neste que é maior espetáculo da Terra. Recebi propostas de escolas de samba do Rio e de São Paulo, mas ainda não me decidi qual aceitar”, revela.

Além de encantar na televisão com seu carisma aos domingos, a bailarina ostenta excelente forma física e beleza nas redes sociais. Com 99cm de bumbum, 90cm de busto (são 480ml de silicone) e 65cm de cintura, distribuídos em 1,70m de altura, Natacha Horana faz sucesso no Instagram, e tem mais de 640 mil seguidores.