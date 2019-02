Carnaval 2019: Primeiro destaque plus size na avenida, Débora Porto pega firme na preparação

Débora Porto estreia pela primeira vez no Carnaval 2019 junto com a Unidos da Peruche como a única modelo destaque plus size na avenida. Para se preparar para o grande dia no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista, ela revela que está pegando pesado nos exercícios para brilhar na passarela do samba, marcado para acontecer no dia 3 de fevereiro (domingo), às 3h. “Faço aula de pole dance para me manter segura, além de uma dieta totalmente restrita”.

Cotada para ser o “Sol do Peruche”, Debora Porto desfilará coberta de brilhos dourados e amarelos, além de um tapa-sexo minúsculo. “O desfile vai ser minha estreia no mundo plus. Estou super nervosa. Mas é muito legal saber que estão confiando em mim. Por isso, estou treinando, procurando aprender mais sobre desfile de carnaval. Eu até me interessava por esses assuntos antes, mas não com o olhar de profissional da área.”

Para aprender a sambar corretamente, ela conta que assiste vídeos de Viviane Araújo. “Estou vendo vídeos de desfile à beça, né? Porque a gente tem um pouquinho de dificuldade. Não é só pegar um desfile das musas e achar que vai fazer aquilo. Estou vendo os vídeos de outras modelos, assim como os da Viviane, para me preparar para o evento.”