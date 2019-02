Carnaval 2019: Tatuapé e Renata Spallicci levantam a bandeira da força da mulher em ensaio

Renata Spallicci levanta a bandeira que exalta a força da mulher e os movimentos sociais em ensaio da Acadêmicos do Tatuapé neste fim de semana

A Acadêmicos do Tatuapé é bi-campeã do Carnaval paulistano, e este ano quer conquistar o tri-campeonato ao homenagear grandes personalidades da história.

Com o enredo “Bravos Guerreiros”, a agremiação que passa pela Antiguidade, Idade Média, África, ate o presente. através de movimentos ativistas, que buscam pela justiça social.

No ensaio deste fim de semana a musa Renata Spallicci levantou a bandeira do feminismo, da luta pela igualdade de gênero e exaltou a força da mulher: “foi uma ideia da princesa de bateria e todas nós aderimos. Não apenas no carnaval, onde nós mulheres brilhamos, mas na sociedade, a mulher merece ser valorizada. É uma questão de justiça social. E com muito orgulho, eu e toda corte, levantamos esta bandeira”, afirmou.

Renata brilhou com uma fantasia muito especial de guerreira branca, que simboliza a luta de paz: a fantasia representa as mulheres guerreiras que lutam por respeito e igualdade, mas uma luta de paz. Paz na guerra e vitória sem que seja incitada a violência, inspirada em ícones como Naomi Parker, Chiquinha Gonzaga, Frida Khalo e tantas outras que lutaram esta luta de paz”.

Durante o desfile serão distribuídas rosas brancas para as mulheres, e a faixa será estendida por Renata, junto com toda a corte.

A empresária, atleta e coach Renata Spallicci é uma referência na luta por igualdade entre os gêneros em empoderamento feminino, desenvolvendo diversas ações por todo o Brasil e através de suas redes sociais.

(MF Press Global)