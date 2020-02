Carnaval 2020: A baiana fará o lançamento da nova música de trabalho "Abraçadinho"

O apresentador Raul Gil terá o trio elétrico do "Vovô Raul", no Carnaval de Salvador 2020, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na segunda-feira (24).

A cantora baiana Luana Monalisa - que é jurada do programa do Raul Gil, desde o inicio de 2019 - foi quem deu a ideia e vai comandar a festa, a bordo de sua "Nave Elétrica", como é conhecido seu tradicional trio elétrico, que se apresenta no circuito Dodô, domingo (23) e terça-feira (25).

Na segunda-feira (24) ela vem com o trio do "Vovô Raul", que terá a trupe da "Turma da Pakaraka", os integrantes do programa, jurados, calouros e convidados especiais, que prometem agradar toda a família. A imagem do apresentador será projetada em telões, além de ter a voz ecoando durante o desfile.

Raul Gil virou sócio da cantora Luana Monalisa no projeto, que deve viajar o Brasil, após o carnaval.

"Durante as nossas gravações dei a ideia de fazer o trio elétrico com toda a turma do programa e ele adorou e se tornou até meu sócio no projeto, que seguirá em apresentações, por outros Estados, após o carnaval e contará com participações especiais", disse Luana.

No programa Raul Gil, que vai ao ar no próximo sábado (22) o apresentador e a cantora vão contar detalhes do projeto e Luana Monalisa fará o lançamento da nova musica de trabalho "Abraçadinho".

Carnaval de Salvador 2019

Em 2019 Luana se destacou com seu trio conhecido como "Nave Elétrica", em três noites de muito agito com seu repertório, convidados especiais como o multi-artista Thiago Abravanel e figurinos luxuosos e muito bem trabalhados.

Fez ainda uma performance, onde simulou uma decolagem, em sua "Nave Espacial", num elevador posicionado no meio do trio, que garante uma visão privilegiada do público e que é um grande diferencial, em relação a outros trios e rendeu comentários entre os foliões.

Além de cantora Luana Monalisa é jornalista e tem sua trajetória na Televisão, onde já foi "garota do tempo", repórter e apresentadora de programas vespertinos, na Bahia e em São Paulo. Também é dona de uma das maiores agências de merchandising de São Paulo, que leva o nome de "Espacial Publicidade", em homenagem ao seu trio elétrico "Nave Elétrica".