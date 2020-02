Carnaval 2020: Bailinho do Plantão segue até terça

Grupo fará shows em espaços abertos, shoppings e hospitais

O Bailinho do Plantão, folia que une alegria dos palhaços do Plantão Sorriso e muita sonoridade, segue com maratona de apresentações de quinta (20) até terça (25). A apresentação musical que já atraiu um público de 10 mil pessoas em ruas, praças, teatros, distritos rurais e shoppings, segue intensa até o final do mês em várias regiões da cidade e também em hospitais.

Além das grandes apresentações em espaços abertos, o Plantão realizará um cortejo – o Bloquinho do Plantão – em hospitais (Hospital do Câncer, HU, Evangélico e Infantil) que já recebem as visitas dos palhaços da companhia durante todo o ano, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Anote os dias:

20/02 9h Hospital do Câncer Promic

20/02 14h Hospital Universitário Promic

21/02 9h Hospital Evangélico Promic

21/02 14h Hospital Infantil Promic

21/02 19h Concha Acústica (Centro) PROMIC

22/02 15h Londrina Norte Shopping

23/02 16h Aurora Shopping

24/02 16h Aurora Shopping

25/02 17h Praça Nishinomia (Aeroporto) PROMIC

O “Bailinho do Plantão” tem o patrocínio do PROMIC e apoio cultural da Vila Triolé.

Palhaços no hospital

O Plantão Sorriso é uma organização criada há 24 anos, e que leva a alegria do palhaço para crianças internadas em hospitais de Londrina e região. De 1996 até hoje, foram realizados mais de 570 mil atendimentos. Além das visitas às crianças hospitalizadas, os atores se empenham na pesquisa do palhaço e na produção de espetáculos artístico, teatral, musical e circense.

O Plantão conta com os patrocínios do Promic, Unimed Londrina, Vivah, Veltec e Teixeira Marques.