Carnaval 2020: Comitê de Solidariedade promove Baile de Carnaval no Lar dos Vovôs e Vovozinhas em Londrina

A folia do Carnaval muitas vezes é confundida apenas com os grandes desfiles em sambódromos e carreatas pelas ruas. Mas o espírito original do evento folclórico brasileiro remonta às brincadeiras, marchinhas e bailes nos quais o clima de alegria e diversão sempre foi o mais importante. Para resgatar esta essência e ainda exercitar o voluntariado, o Comitê de Solidariedade dos Funcionários da Sercomtel promove neste sábado (22), às 14 horas, o Baile de Carnaval no Lar dos Vovôs e Vovozinhas (Rua Araguaia, 589).

O Comitê convida a comunidade a doar o seu tempo para comparecer, dançar, bater um papo com as idosas e idosos e fazer o fim de semana deles ainda mais especial. O baile contará com discotecagem de músicas temáticas, um delicioso café da tarde e com o ar da graça das mulheres e homens que vivem no Lar e aguardam ansiosamente por visitas e momentos lúdicos.

Compareça e venha fazer esta festa com os vovôs e vovozinhas! A sua presença faz toda a diferença!