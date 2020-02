Carnaval 2020: “Culto exagerado ao corpo” critica ex-Big Brother, Fabiana Britto, durante apresentação de carnaval na Suíça

Modelo pretende participar do Carnaval brasileiro no próximo ano com o objetivo de quebrar padrões

Durante apresentação em evento com tema carnavalesco na Suíça, a ex-Big Brother Itália Fabiana Britto, criticou o culto exagerado ao corpo no Brasil na época do Carnaval. “O Brasil só quer ver mulher com corpo torneado na avenida, ou aquelas musas fitness, e esquecem que existe um corpo da vida real. É um culto exagerado ao corpo”, criticou.

De olho no carnaval, a modelo pretende vir ao Brasil no carnaval do próximo ano para quebrar padrões. “Ano que vem eu quero ser madrinha de bateria, mas sem neuroses com o meu corpo”.

Fabiana ressaltou que ostenta um corpo original, sem cirurgias plásticas. “Muitos questionam se o meu corpo é natural e afirmo que sim, é possível ter o corpo malhado sem intervenção cirúrgica. É tudo cuidado com a alimentação e horas na academia”. A modelo já causou uma discussão em rede nacional italiana ao duvidarem da originalidade do seu corpo.

Fabiana já foi recorde de vendas da Playboy Portugal e também já posou para a edição espanhola da revista. Fez sucesso ao entrar no Big Brother Itália (Grande Fratello) como convidada especial para entreter os confinados.