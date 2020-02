Carnaval 2020: De capas de revista à musas do Brasileirão, Pérola Negra terá recorde de beldades na avenida

Agremiação terá 27 modelos no carro abre alas

Será um verdadeiro desfile de beldades na avenida. A Pérola Negra, tradicional escola do carnaval paulistano presenteará os foliões com um espetáculo de beleza logo na abertura da segunda noite do carnaval de São Paulo. É que a agremiação terá 27 modelos no carro abre-alas. São capas de revista, Musas do Brasileirão e do Brasil, e até uma influenciadora digital, com o título de "Chief of Happiness Officer".

O projeto é conduzido pelo empresário e assessor Lipe Aramuni, dono da Agência Luxxus, que realiza esse tipo de trabalho no carnaval à 6 anos, e firmou parceria com a Pérola Negra após passagens de sucesso por escolas como Leandro de Itaquera, Acadêmicos do Tucuruvi e Colorado do Brás. "São anos levando beldades para a passarela do samba. Em 2020 vamos bater o recorde, ao levar ao mesmo tempo 27 modelos para a avenida. Temos capas de revista, musas do futebol, representantes da beleza de estados nacionais e influenciadoras digitais.", disse.

Para o desfile, a preparação começa cedo, uma vez que a produção dessa quantidade de mulheres demanda muito tempo. "Chegaremos pela manhã ao sambódromo para conseguir deixar todas impecáveis para o desfile, elas serão o colírio para os foliões"

Sobre a fantasia, para alegria dos marmanjos, elas irão com pouca roupa para a avenida. "O desenho foi feito especialmente para elas pelo carnavalesco Anselmo Brito. Como não poderia deixar de ser, as fantasias serão bem ousadas e luxuosas, com muita sensualidade e glamour", completou o assessor.

A Pérola Negra levará para a avenida a história do povo cigano com o enredo “Bartali Tcherain. A Estrela Cigana Brilha na Pérola Negra”.

Conheça algumas das beldades que estarão no abre alas da Pérola Negra:

- Priscila Kimura - Capa da Revista Sexy de novembro

- Malu Ways - Capa da Revista Sexy de outubro

- Andressa Menegon - Musa do estado de Santa Catarina 2020

- Clarice Mendes - Musa do estado de Goiás 2019

- Thays Winklerw - Musa do estado de Alagoas 2019 e Musa do CSA

- Mennery Meneguel - Musa do estado de Santa Catarina 2019

- Débora Santos - Digital Influencer e Capa da revista Sexy em 2018

- Josi Freitas - Musa do Palmeiras

- Débora Rebelatto - Musa do Athlético-PR

- Cris Gouveia - Musa do Fortaleza

- Alyne Lary - Recheio da Revista Sexy

- Sandra Teschner - Chief Happiness Officer

- Gabriela Valadares - Tatoo Fight Girl

Felipe Savero Pepe/Asimp/Ag. Luxxus