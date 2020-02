Carnaval 2020: Filha da Gretchen mudou o sorriso após problema de saúde

Jenny Miranda mudou o sorriso com a Dra Priscila Pocallet

Jenny Miranda, filha de Gretchenn, apareceu com dentes super brancos e novos para o Carnaval de 2020. A beldade mudou o sorriso após um problema de saúde, o bruxismo.

"Tive bruxismo. Eu rangia os dentes durante a noite e isso desgastou meus dentes. Só agradeço o carinho da Dra. Priscila e de toda sua equipe comigo", conta a modelo.

"Foram feitos 10 dentes com lentes de contato na cor Bl2 na arcada superior, e ficassem naturais", explica a dentista Priscila Pocallet, que comanda uma clínica no bairro de Moema e já tratou de outros sorrisos como do sambista Dudu Nobre, do comentarista da Globo Caio Ribeiro e também do apresentador da Foz Esports Brasil Getulio Vargas.