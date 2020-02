Carnaval 2020: Meu carnaval é o ano inteiro” declara Claudia Krappel, sobre ganhar a vida na Alemanha com o samba

Com shows de samba, a musa revelou ter ganhos de aproximadamente R$ 100 mil reais

Tentar a vida fora do Brasil é um sonho de muitos brasileiros. Muitos imaginam chegar no outro país com uma nova profissão, trabalhar em escritórios, fábricas ou lojas, mas uma brasileira se destacou em pensar diferente ao levar o samba como trabalho para a Alemanha.

Claudia Krappel fez do samba o seu trabalho na Europa e leva os seus shows para diversas regiões da Alemanha. “Meu Carnaval é o ano inteiro, eu ganho a vida com o samba”. São dezenas de shows que hoje a musa faz por mês e revelou ter ganhos de aproximadamente R$ 100 mil reais.

“É um trabalho sério, que exige dedicação e paixão pelo o que você faz”. “Eu me preparo o ano todo para o carnaval”, disse.