Carnaval 2020: Musa da Colorado, Adriana Santiago promete fantasia banhada a ouro: "represento uma deusa"

Com menos 20kg, a beldade chegou ao shape que tanto desejava para a sua estreia no Carnaval

No clima do Carnaval, a modelo Adriana Santiago protagonizou um novo ensaio fotográfico. Musa da Colorado do Brás, escola de samba do grupo especial de São Paulo, a morena surgiu com um conjuntinho preto todo de pedras e strass. E antecipou o shape que vai mostrar na avenida. Para o desfile, ela promete uma fantasia banhada a ouro.

“Venho representando uma deusa do mar, que tem tudo a ver com o enredo. O look é banhado a ouro e cravejado de cristais coloridos. Vou para a avenida com pouca roupa, é um tapa-sexo mesmo”, entrega. “Será uma fantasia luxuosa, leve e muito alegre. Queria um look assim para me dar mais liberdade de sambar e evoluir. Esse foi o meu único pedido, uma fantasia confortável”.

Ao contrário de outras musas e até rainhas, Adriana não está gastando uma fortuna com a fantasia. “Claro que o investimento não é baixo, mas não existe essa coisa de gastar R$ 200 mil. Muitas penas são alugadas, por exemplo. No Carnaval tem muito truque”, opina.

No corre-corre para o desfile, Adriana intensificou seus treinos e passou a fazer aulas de samba. Com menos 20kg, a beldade chegou ao shape que tanto desejava para a sua estreia no Carnaval. E ela segue confiante no título da Colorado. “Estou na minha melhor forma e cheia de disposição. Vou dar o sangue”.