Carnaval 2020: Musa da Colorado, Fiama Freitas tira próteses de silicone para desfilar no Carnaval: "mais natural"

Além disso, a beldade fez uma lipo e retirou 4 litros de gordura do corpo

Na contagem regressiva para o Carnaval, a modelo e empresária Fiama Freitas é pura ansiedade. A beldade, que mora na Itália, chegou no Brasil no fim de janeiro com a missão de ser musa da Colorado do Brás, escola do grupo especial de São Paulo. E para fazer bonito na avenida, ela recorreu a duas cirurgias plásticas: uma lipo 4D de alta definição e a retirada das próteses de silicone.

“Já estava pensando em renovar o shape e deixar tudo mais natural e modelado, principalmente porque me tornei mãe há 2 anos. Mas acabei decidindo mesmo por causa do Carnaval, quero desfilar na minha melhor forma. Essa coisa de silicone, de peito super redondinho e ‘bolinha’, está fora de moda. Decidi tirar minhas próteses de 300ml e assumir minha naturalidade. E estou amando o resultado”, diz. “Na Europa já é tendência, menos é mais”.

Além disso, Fiama fez uma lipo e retirou 4 litros de gordura do corpo. A cirurgia foi feita há 15 dias e a musa segue em recuperação. Mas, segundo ela, até a Colorado do Brás entrar na avenida, amanhã, 22, tudo vai estar 100% para o desfile. Ela já está em casa.

“Estou me sentindo super bem. Venho com pouca roupa, um biquíni dourado todo cravejado com cristais e penas nas costas. Quero mostrar esse shape novo aqui”, diz aos risos. “A ideia inicial era desfilar de topless, mas desisti. Acho que é demais, perde um pouco o luxo”, completa Fiama que já desfilou como musa da Gaviões da Fiel e da Tucuruvi.

Neste ano, a Colorado do Brás levará para a avenida o enredo “Que Rei sou eu?”, contando a história do rei Dom Sebastião, marcada por mistérios, lutas, sabedorias e lendas. A escola será a segunda a desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro.