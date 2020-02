Carnaval 2020: “Não vejo problema em me vestir de Índia” diz playmate Poliana de Paula, sobre fantasias de Carnaval

Modelo tem descendência indígena e figura capas de revistas ao redor do mundo

No último dia 16, Alessandra Negrini gerou polêmica ao surgir vestida de índia no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo. Além de ativistas e associações indígenas, a modelo Poliana de Paula, conhecida por figurar capas de revistas a redor do mundo, também saiu em defesa da atriz.

“Não escondo a minha etnia. Sou muito grata a essa originalidade no meu sangue que me abriu portas para o mundo da moda e fotografia, por isso não vejo problemas em me vestir de índia no carnaval, é um orgulho imenso”, disse.

Poliana tem descendência indígena e, segundo a modelo, seus traços únicos a ajudaram a figurar capas da Playboy na Itália, Portugal e Espanha, além da FHM Austrália e fazer parte da edição especial da FHM nos Estados Unidos.

Ela ainda falou sobre apropriação cultural. “Existe muita hipocrisia de quem critica. Acredito que o brasileiro é um povo multicultural e devemos dar valor a isso, não tem nada a ver com ridicularizar, mas, sim, dar atenção às nossas origens”.