Carnaval 2020: Rainha da Rosas, Ana Beatriz Godoi curte último ensaio e ganha homenagem de fã mirim

Esbanjando samba no pé, ela apostou em um look com muito brilho e transparência

Ontem à noite, Ana Beatriz Godoi curtiu o último ensaio de Carnaval na quadra da Rosas de Ouro. Rainha de bateria da escola, ela apostou num look com muito brilho e transparência.

Esbanjando samba no pé, posou ao lado do mestre de bateria Rafael Oliveira e ganhou homenagem de uma fã mirim da comunidade. Manuella Chaves, de 10 anos, entregou uma cartinha demonstrando o seu amor e admiração pela rainha.

“Meu coração é só gratidão, foi uma surpresa e tanto, fiquei muito emocionada. Tanto que subimos no palco e sambamos juntas, foi um momento bem especial pra mim, ainda mais porque estou estreando nesse posto. Esse Carnaval tem sido muito especial, é a realização de um sonho”.

Na reta final para o desfile de sábado, Ana Beatriz promete uma fantasia tecnológica, que tem tudo a ver com o enredo “Tempos Modernos”. O look vai pesar 30kg e terá muitos cristais. “É bem original, diferente de tudo o que já usei nesses meus quase 20 anos de Carnaval”, garante.