Carol Cisz impressiona em ensaio para Diamond Brazil

Com muita ousadia e medidas perfeitas, Carol Cisz chega chegando na Diamond Brazil. A morena impressiona com 115cm de quadril e 105cm de busto que contrastam com sua cintura de apenas 75cm e chamam a atenção por onde quer que ela passe.

Carol além de belíssima é empreendedora e tem a sua própria clínica de estética em Balneário Camboriú. A empresária quebra tabus fala sobre temas polêmicos em entrevista exclusiva para a Diamond Brazil. Confira:

O que faz para cuidar do corpo?

Pratico musculação e Pilates

Qual a parte do seu corpo você mais gosta?

Olhos e seios

Quais as qualidades que um homem precisa ter para te conquistar?

Ser inteligente e ambicioso...

Já beijou mulheres? Como foi?

Sim, na balada. Foi bacana mas achei delicado de mais pro meu gosto! Não troco uma Boca com barba por uma com botox (risos).