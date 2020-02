Carol Ribas arrasa com vestido de fenda no concurso Musa de Santa Catarina

Carol Ribas, a musa da cidade de Biguaçu-SC, compartilhous nas redes sociais um look poderoso que arrasou no dia do concurso Musa de Santa Catarina.

A Paranaense, que representou a cidade de Biguaçu, desfilou sua beleza nas passarelas do concurso, usou um modelito lacrador foi um vestido longo vermelho, com uma fenda poderosa e um decote profundo, da loja Youg Glow Dress. Para completar o luxo, a loiraça ainda escolheu um brinco chique para combinar com a produção.

E para arrasar ainda mais, Carol Ribas ainda sagrou-se Musa da Internet do concurso, umas das quatro premiações da competição, e se tornou a mais bela de Santa Catarina eleita pelos internautas.