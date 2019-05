Centro de Apoio ao Paciente com Câncer recebe reconhecimento público

O CAPC será homenageado na quarta (29), às 20 h, por projeto que resgata autoestima de mulheres em tratamento. Honraria foi proposta por João Martins

Toda primeira segunda-feira do mês, mulheres em tratamento contra o câncer participam em Londrina de um curso gratuito de automaquiagem que as ajuda a minimizar os efeitos secundários dos procedimentos oncológicos. A partir das oficinas, as pacientes trocam experiências e entram para um grupo de apoio mútuo. Coordenado na cidade pelo Centro de Apoio ao Paciente com Câncer (CAPC), o projeto “De bem com você – a beleza contra o câncer” já recebeu cerca de 400 mulheres desde julho de 2015, quando foi implantado na cidade. Na quarta-feira (29), às 20 h, o CAPC receberá na Câmara Municipal de Londrina o Diploma de Reconhecimento Público pela iniciativa. A honraria foi proposta pelo vereador João Martins (PSL), por meio do requerimento 457/2018.

Inspirado em um projeto global que existe há mais de 25 anos (Look Good Feel Better), o programa “De bem com você – a beleza contra o câncer” foi trazido ao Brasil em 2011 pela Associação Brasileira de Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Atualmente ele é desenvolvido por hospitais e instituições parceiras em oito estados brasileiros. Em Londrina, a iniciativa ocorre com o apoio do CAPC, no salão Lincoln Tramontini. As oficinas são ministradas por cerca de 20 maquiadores e assistentes voluntários do CAPC e as participantes recebem um kit com diversos produtos de maquiagem e itens de higiene pessoal, doados pelas empresas parceiras do programa.

Doença psicossomática

Segundo a coordenadora do projeto no CAPC, a psicóloga Adriane Suelen Hisnauer Cantone, as mulheres, em particular, sentem-se mais inseguras com as transformações físicas causadas por tratamentos como quimioterapia e radioterapia, o que desencadeia problemas emocionais que podem agravar a doença. “O câncer é uma doença psicossomática. Se durante o tratamento você não cuidar do seu emocional a tendência é que o seu quadro piore. É aí que entramos”, afirma. Adriane conta que, entre os efeitos secundários da doença e do tratamento, pode haver ressecamento da pele, retenção de líquidos, perda de cabelo e sobrancelhas, escurecimento das unhas e perda da libido. Durante a oficina de automaquiagem as mulheres aprendem a recriar as sobrancelhas, realçar os olhos e técnicas para disfarçar as mudanças, além de receberem dicas de amarração de lenços.

A própria Adriane é uma ex-participante do projeto. “Há três anos eu descobri um câncer de mama, fiz uma publicação no Facebook falando sobre o assunto e o Lincoln Tramontini me disse que no salão dele eram desenvolvidas essas oficinas. Participei de uma e desde então nunca mais deixei de ir”, conta. Ela explica que o curso é aberto a qualquer mulher com mais de 18 anos em tratamento contra a doença ou que tenha tido câncer. “Atendemos pacientes de diversas instituições, do Hospital do Câncer, de clínicas particulares, pessoas de Rolândia, Ibiporã, Cambé”, diz.

Homenagem

Na justificativa do requerimento de entrega da honraria ao CAPC, o vereador João Martins ressalta que a entidade foi idealizada pelo médico Celso Fernandes Júnior e fundado em Londrina em abril de 2013, com o apoio da Fiocruz Bahia, de universidades, homens e mulheres das mais diferentes profissões. O objetivo é oferecer apoio aos pacientes em diferentes áreas, como psiquiátrica, odontológica, dermatológica, jurídica, nutricional e espiritual. Sobre o projeto “De bem com você – a beleza contra o câncer”, Martins afirma que, desde que foi implantado no Brasil, em 2011, já atendeu a milhares de pacientes e conseguiu firmar parceria com mais de 30 empresas de higiene, perfumaria e cosméticos.

A solenidade de entrega do Diploma de Reconhecimento Público será transmitida ao vivo pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.