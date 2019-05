Chique dos pés a cabeça: influencer dá dicas de como aproveitar as principais tendências da moda em 2019

A digital influencer Pricylla Pedrosa é uma pessoa antenada na moda e esbanja estilo a cada post na rede social. Em belíssimo ensaio fotográfico feito na Europa, ela mostra o que está em alta e quais são as tendências para arrasar.

O animal print se consolidou como uma das principais tendências do momento e tem estado presente nos looks e produções de famosas como Anitta, Beyonce, Shakira e tantas outras. Forte tendência nos mercados europeus e norte-americano, vem com tudo também no Brasil

A loira, que é seguida por mais de 900 mil pessoas no Instagram, traz cinco looks dentro da tendência do animal print para ficar chique da cabeça aos pés. Inspire-se:

Trench Coat

Trench coat alem de ser tendência trás consigo uma versatilidade ímpar. Pode ser usado como casaco, vestido, capa...

Body

O body no lurex com estampa animal print pode ser usado tanto durante o dia como a noite. Basta trocar o jeans por uma peça mais poderosa e chique

Conjunto

O conjunto é sempre muito versátil por termos a opção de variar o uso das duas peças separadamente. Isso nos abre o leque de produções

O animal print pode vir também como mix de estampas modernizando ainda mais o visual ou aquela peça mais básica.

Os acessórios com estampas de animais têm sido os preferidos. Eles garantem levantar o look deixando-o bem mais interessante, estiloso e fashionista. Um ponto de ousadia em looks monocromáticos sempre cai bem.