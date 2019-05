Cidiane Freitas mostra literalmente o que é que a baiana tem

A Baiana tem apenas 25 anos porém com muita experiência.

Apaixonada por dança e por malhação de longe já se nota a beleza de Cidiane Freitas de 25 anos, a beldade nasceu na Bahia e tem o jeito quente igual ao clima do Nordeste. Moradora a 5 anos em São Paulo, desde então a beldade começou a focar mais na carreira artística, e a realizar diversos trabalhos artísticos, como por exemplo ela realizou varias participações no famoso quadro do teste de fidelidade na Rede Tv.

A gata quer mais, ela afirma que está em seu melhor momento tanto com o corpo, como a mente e deve ter outros desafios em breve, inclusive ela afirma que tem uma grande surpresa pra anunciar em breve para seus fãs e seguidores. “Mais um pouquinho alguns dias e vou poder anunciar a todos a realização de mais um sonho da minha vida” afirma. Com toda certeza já estamos mais que ansiosos para saber a novidade.

Elias Tavares/Acimp