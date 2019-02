Coluna Vip: Noite de Lançamento

O Terrace Rooftop Restaurante ficou mais perfumado e animado na última quinta-feira. Tudo por conta do Lançamento em Londrina do "Quasar Brave" do O Boticário, a nova fragrância masculina, que foi inspirado na sabedoria e na cultura Samurai elementos milenares, presentes em suas batalhas diárias.

Um potente frescor que intensifica a força, qualidade e audácia da fragrância, capaz de despertar a essência e a bravura de um verdadeiro guerreiro.

Empresários, modelos e Influenciadores digitais marcaram presença e conheceram, em primeiríssima mão, esse novo perfume. A Coluna VIP do Jornal União esteve por lá. Confira... Fotos: @brunoferraroweiss