Concurso Miss Nikkey Paraná 2019 foi um sucesso

O evento que se realizou no último domingo, dia 16 no Centro de Eventos do Aurora Shopping, cidade de Londrina- Pr., foi um sucesso e teve o auditório lotado.

As candidatas que vieram de várias partes do Paraná, trouxeram grande torcida no dia, composta de amigos e familiares. A grande vencedora na categoria adulto foi Thaisa Mayumi Matsui de 16 anos, estudante do 2 ano do ensino médio, ela é da cidade de Bandeirantes. Thaísa, representará o estado do Paraná no concurso Miss Nikkey do Brasil que acontece no dia 6 de julho em São Paulo no Festival do Japão. Todas as vencedoras jovens e crianças ganharam muitos prêmios, a vencedora da categoria adulta recebeu dentre eles uma bolsa de estudos completa de graduação pela Unicesumar.

O Concurso Miss Nikkey tem como objetivo promover a integração das culturas brasileira e japonesa, destacando a beleza, simpatia e conhecimento de jovens e crianças nikkeys.

Para dar abertura ao evento estiveram presentes no palco o Prefeito de cidade Londrina Sr. Marcelo Belinati e o Vereador de Londrina Sr. Jairo Tamura, que apoiam o evento e dão total suporte a comunidade Nikkey na cidade.

A organização do concurso é de responsabilidade da promoter de eventos Bárbara Corrêa Nakatsukasa da e-leven agency.

Vencedoras

Categoria Adulto de 15 a 29 anos Miss Nikkey Paraná e Miss Nikkey Londrina 2019

3.Karine Keiko Ikimoto 24 anos- Miss Nikkey Simpatia e Princesa Nikkey 2019

7.Thaisa Mayumi Matsui 16 anos - Miss Nikkey Paraná 2019

8.Thaynara Mayumi Endo 18 anos- Miss Nikkey Londrina 2019

Categoria Teen de 10 a 14 anos – Miss Nikkey Teen Brasil 2019

3.Nathalia Yukari Ueda da Silva 13 - Miss Nikkey Teen Brasil 2019

Categoria Kids de 4 a 9 anos – Miss Nikkey Kids Brasil 2019

3.Fernanda Akemi Akutsu 4 Miss Nikkey Simpatia Kids 2019

4.Luiza Mayumi Hoshino Ventlando 4- Miss Nikkey Elegancia 2019

6.Sofia Ayumi Ida 4 anos - Miss Nikkey Kids Brasil 2019