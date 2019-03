Confira a fantasia A Rainha dos Oceanos de Wendy Tavares, Rainha de Bateria da Mooca

Wendy Tavares, ex-panicat e 'Rainha de Bateria' da Mocidade Unida da Mooca usou uma fantasia com o tema: 'A rainha dos Oceanos' que representava o enredo Manto Sagrado, A História que o Tempo Bordou da escola que faz parte do grupo de acesso do carnaval paulista.

A fantasia ressaltou bem as curvas da musa fitness que mostrou seu corpão em forma, resultado de muita dedicação antes do carnaval.

"A ansiedade é muito grande, me preparei muito para esse dia, não é fácil, é viver uma dedicação destinada a um dia especial e tentar conciliar isso entre trabalho e malhação." disse a Rainha Fitness

Para estar com tudo em cima, com o corpo em forma, e ainda ter energia para encarar a maratona do desfile, a modelo revela qual dieta está seguiu, com orientação de seu nutricionista:

“São duas dietas, prescritas pelo meu nutricionista. Uma para o momento de preparação, outra para o desfile. A dieta que segui é usada por fisiculturistas, e enxuga ao máximo a gordura corporal, mas diminui também um pouco da massa muscular, devido a restrição de carboidratos. No dia do desfile, aumentei a ingestão de gordura e carboidratos, o que ocasiona o aumento de peso, a vascularização, e aumento de volume muscular”.

Confira a dieta de Wendy Tavares para o Carnaval:

Dieta esportiva restritiva de carboidratos

3 vezes na semana uso de 80g de carboidratos em uma refeição. As demais refeições somente proteínas, utilizando 150g por refeição, 5 vezes ao dia.

Na semana do carnaval

Carboidrato zero, só ingerindo proteína, 200 g por refeição.

No dia do desfile

Carboidratos liberados, de alto valor glicêmico: Arroz branco , chocolate , sorvete , comida à vontade.

