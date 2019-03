Confira os looks de carnaval de Erika Schneider elogiados por Neymar

A bailarina do Faustão Erika Schneider recebeu elogios de Neymar com seus looks de carnaval

Erika Schneider está arrasando. A loira tem ganhado destaque não apenas por sua beleza e por ter um corpo impecável, apesar de já ter assumido não fazer dietas, mas também pelos seus looks de carnaval, que foram elogiados até por Neymar.

A bailarina do Faustão marcou presença em um dos camarotes VIPs do carnaval de Salvador e postou fotos com um super decote e abusou das transparências nas roupas, deixando a mostra o corpão.

Além disso, na companhia das amigas, a loira esbanjou rebolado e dançou até o chão em cima de um trio elétrico, levando o público à loucura, assim como os quase meio milhão de seguidores da loira nas redes sociais.