Conheça Danny Borges, modelo Baiana que esta conquistado o mundo da moda

A modelo Danny_Borges foi a primeira a sair na capa da revista Lau Moreno deste mês de fevereiro de 2020. O anuncio da modelo que sairá na capa da revista foi realizado durante o intervalo da novela Amor de Mãe.

Danny tem 19 anos, nasceu na Bahia a onde reside e mora há pouco tempo, começou a trabalhar como modelo fotográfica, a convite do Lau moreno , hoje Danny esta posando para marcas de roupa de sua região.

A morena se considera uma pessoa muito alegre, “festeira” e muito intensa: “Intensa para gostar e para não gostar também”, faz a ressalva. Nas horas vagas, gosta de sair, dançar, assistir a filmes e ouvir todos o ritmos, seu ritmo musical preferido pagode.

“Todo mundo fala que eu sou: espontânea alegre, autêntica. E que se eu entrasse, para o mundo da moda que eu iria fazer sucesso”, disse a moça, que está muito otimista coma sua nova carreira de modelo que começou há apenas um mês.

“Quando eu começo a lembrar da histórias do começo da carreira da Ana hickmann e Gisele bündchen, meu coração já dispara. Acho que vou ficar histérica, quando eu ver a minha carreira decolar vou querer gritar, abraçar todo mundo, e ainda mais feliz ajudado a minha família e todas as pessoas que vem me apoiando”,