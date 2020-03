Conheça Leandro & Romani , sertanejos que são sucesso na internet

Com pouco mais 3 anos, a dupla já participou de shows de Zé Neto & Cristiano e Matheus & Kauan

Em constante renovação, a indústria da música sertaneja não deixa de apresentar novos nomes ao país. Quem vem se destacando, atualmente, é Leandro &Romani. Com músicas autorais ou fazendo covers cheios de estilo, os vídeos da dupla de Piracicaba, interior de São Paulo, alcançam milhares de visualizações no Youtube. Um dos clipes de maior sucesso é da música "Feliz Dia da Ex", que conta com a colaboração do influencer Túlio Rocha.

A dupla foi formada há pouco mais de 3 anos. Leandro César, de 27 anos, e Romani (que se chama Lucas da Silva- o Romani é um sobrenome da mãe), de 29, se conheceram em uma instituição financeira que trabalhavam. Então, despretensiosamente, fizeram lives juntos no Facebook, o que acabou atraindo atenção de centenas de pessoas que sugeriram que eles cantassem juntos.

Apesar do pouco tempo de dupla, eles já fizeram shows de grandes nomes do sertanejo, como Zé Neto & Cristiano e Matheus &Kauan. Também já dividiram o palco com o cantor Latino. Agora, Leandro & Romani gravaram um projeto audiovisual, que será lançado em breve.

A dupla tem como inspiração Fernando & Sorocaba, Wesley Safadão e Zé Neto & Cristiano. Antes de cantarem juntos, os sertanejos tinham seus projetos solos. Leandro canta profissionalmente desde os 17 anos e Romani desde os 12.