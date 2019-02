Conheça o funkeiro que será coroado Mister Brasil 2019 e concorrerá no Mister Universo no Peru

Música e passarelas não se misturam, apenas no famoso concurso Victoria's Secrets. Não por isso, o funkeiro brasileiro Fialho será coroado no dia 17 de fevereiro como Mister Brasil 2019, o músico, que já foi indicado no prêmio revelação do Multishow.

Depois dessa coração ele concorrerá ao título de Mister Universo 2019, no Peru.

A preparação do Funkeiro impressiona, intercalando a vida nos palcos e nas academias. Por isso, o funkeiro não tem medo de assumir sua metrossexualidade “Acho que foi minha metrossexualidade que chamou a atenção dos organizadores”, declara.

Em uma dieta rigorosamente extrema o Fialho compara sua preparação a de um atleta antes dos jogos: “Muita concentração e nada de pensar em sexo”.

Questionado sobre o palco e as competições ele declara: “São duas paixões que se completam: a música, minha vida e a competição é meu hobby”.

(CO Assessoria)