COVID-19: ”Já temos toque de recolher e muito medo” declara brasileira, Nathy Kihara, sobre vida na Itália

Modelo vive na Itália desde 2010 e contou o que mudou na sua rotina com o medo do COVID-19

A brasileira Nathy Kihara, que já foi capa da revista Playboy Portugal e Itália, revelou passar alguns apuros enquanto vive na Itália com o seu filho, por causa do medo do COVID-19. O país já confirmou sua 12ª morte pelo vírus e tem mais de 300 casos da doença.

“Para ter noção, aqui já está faltando comida no supermercado, porque as pessoas estão comprando tudo para estocar a dispensa em casa. As pessoas estão com medo uma das outras, elas saem correndo de você quando estamos na rua”.

A modelo comentou que as ruas estão desertas. Para mostrar a situação, ela fez fotos próximo ao Castello Sforzesco. “Ninguém queria sair de casa para me levar no Castello para tirar a foto, mas eu queria registrar tudo isso”.

Ela também comentou sobre o terror que está na cidade. “Na hora que eu fui fazer essas fotos, uma outra moça, que parecia uma turista, ficou esperando eu sair dali para fazer um selfie. Me ofereci para tirar foto dela, mas ela saiu correndo com medo de eu transmitir algum vírus. A situação está muito grave”.

Nas fotos ela se protegeu com máscara e luvas nas mãos.

O Brasil registrou na terça (25) o primeiro caso de coronavírus. O paciente esteve na Itália a trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro.