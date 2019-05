Curitibana e musa do Athletico Paranaense conheça Vanessa Gural

A gata que tem 610 ml de silicone entra na disputa para ser a torcedora mais linda do Brasil.

Vanessa é uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa, sua dedicação com cuidados e academia vem da faculdade. Formada em educação física a beldade coloca em prática tudo que aprendeu e o resultado é visível um corpo perfeito. Além de sua beleza física o que chama a atenção também é o seu fanatismo pelo seu time do coração o Athletico Paranaense, torcedora assídua e sempre presente nos jogos Vanessa afirma amar o time por completo e justifica não ter um jogador favorito “eu amo o atlético na sua essência e por isso não vou arriscar a falar de um jogador favorito, são todos meus amigos e fazem um brilhante trabalho” dispara. Motivada a musa agora quer disputar e ser reconhecida como a torcedora mais linda do Brasil e se inscrevo no concurso que vai definir esse título.

Além do concurso ela também está analisando a possibilidade de ser uma musa do carnaval, pelo que parece existem alguns convites para a análise da beldade que recentemente foi clicada para um ensaio fotográfico sob o olhar de Gabriel Castro um dos mais respeitados fotógrafos do Paraná.