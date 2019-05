Dani Sperle encarna heroína em ensaio sensual

A musa fitness posou ao lado da cadela Duda

Dani Sperle encarnou uma heroína em um ensaio temático. A musa fitness posou ao lado da cadela Duda.

"Adorei posar com a Duda. Ela adorou a sessão de fotos. Me senti uma heroína desses filmes de ação", disse a beldade.

Dani é musa da União da Ilha, escola de samba do Rio de Janeiro. Além de fazer sucesso no carnaval, Dani se destaca no Instagram, onde tem mais de 140 mil seguidores.