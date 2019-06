Dani Sperle posa de lingerie e exibe boa forma

A musa da União da Ilha ainda dá dicas para quem vai curtir o Dia dos Namorados sozinho

Que Dani Sperle tem um corpo belíssimo ninguém dúvida. Mas quem quiser conferir, a musa da União da Ilha mostrou seus atributos em um ensaio sensual, usando uma lingerie.

Durante a sessão de fotos, a morena deu dicas para quem passará o Dia dos Namorados solteiro( a). A data será celebrada no próximo dia 12.

" Não fique triste. Faça as coisas que você mais gosta de fazer. Não tenha pena de gastar consigo. Chame um amigo ou amiga solteira para ir a um restaurante e/ou cinema", aconselha.

Vanessa Haddad/Asimp