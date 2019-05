De Londrina,  Tamires Terrazon  desfila para duas marcas na São Paulo Fashion Week 47

A paranaense Tamires Terrazon desfilou para duas marcas durante a São Paulo Fashion Week que terminou no último sábado, dia 27. A modelo natural de Londrina, cruzou a passarelas das grifes Ratier e Lucas Leão.

Tamires cursou Direito mas acabou abandonando a faculdade para estudar Nutrição. Ela foi descoberta pelo scouter Jocler Turmina, da Map Model, depois de participar de uma excursão que levam meninas aspirantes à carreira de modelo para conhecer as agências de São Paulo.

Ser modelo sempre foi um objetivo de Tamires e para isso, ela participou até de concursos de miss, comenta Jocler que compara a sua beleza a da Uber Model Stella Tennant.

“ Gosto de comidas saudáveis. Eu quero ser a primeira modelo a desenvolver uma linha de alimentos específicos para modelos",comenta. "Esta foi a minha primeira participação na São Paulo Fashion Week. Desfilei para as marcas Ratier e Lucas Leão, o segundo foi o estilista revelação da semana de moda no Brasil. Antes de desfilar na SPFW, estive em Milão conhecendo as agências e estou em opções de trabalho para Paris, Londres e Milão. Também tenho convites para trabalhar em Miami. Ainda no Brasil, participei da Casa de Criadores e desfilei para a À La Garconne, marca do Fabio Souza e Alexandre Herchcovitch. A Map é a minha agência em São Paulo. São apenas oito meses de carreira." Finaliza a modelo.

Ela também já desfilou para À La Garçonne e Casa de Criadores.