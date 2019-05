De volta ao Brasil, Iara Ferreira exibe shape renovado e planeja retorno à TV

Com o corpo mais slim, modelo garante que a onda das bombadas ficou para trás

Se depender da modelo e atriz Iara Ferreira, 26 anos, seu corpo não passará mais por transformações. Eleita a Musa do Brasil em 2016, a loira estreou como atriz na RedeTV! no ano passado mas acabou se afastando das telinhas para viver em Dubai, nos Emirados Árabes, onde estrelou campanhas de moda e publicidade.

De volta ao Brasil, a modelo exibiu o shape renovado em novo ensaio fotográfico e garantiu que a onda das bombadas já ficou para trás. “Claro que já tive minha fase mais maromba e mais ‘modelete’. Meu corpo mudou muito desde 2015. Como modelo, tenho que seguir alguns padrões e ficar de olho nos perfis mais comerciais. Já até pensei em virar fisiculturista”, lembra a loira. “Essa coisa de ficar muito forte é over. A moda agora é ser slim”, diz.

Posando com pouca roupa, Iara exibiu as curvas impecáveis e revelou que o corpo mais curvilíneo é fruto de dieta regrada e de muitos exercícios. E essa rotina mudou completamente desde que saiu do Brasil. Justamente por isso, hoje a gata ostenta 55kg distribuídos em 1,60m, 68cm de busto e 103cm de bumbum.

“Quero manter meu shape assim mais slim. Mudei completamente minha rotina. Agora, na academia, valorizo mais a perfeição das repetições e não aquela carga absurda. Também estou mais relaxada com a alimentação, no bom sentido, é claro. Estou menos encanada, mas sigo comendo carnes magras e muitos grãos integrais. Meu estilo de vida saudável está longe de ser obsessão”, garante.

Focada na carreira profissional, Iara Ferreira planeja voltar para o João Kléber Show, programa da RedeTV! onde esteve por quase um ano como atriz de pegadinhas. “Também recebi convite para posar nua. Quem sabe não sai meu primeiro ensaio sem roupa. Nunca fez parte dos meus planos, mas o cachê é bom”, conta fazendo mistério.