Débora Porto revela: "Para mim, a palavra plus size é sobre roupa. Ainda não me acostumei com esse termo sendo usado para pessoas"

A digital influencer, Débora Porto, atrai vários seguidores no seu Instagram mostrando sem timidez de que ela não tem nenhum tipo de problema com o seu corpo. “Não tenho filtros, gosto de tentar ajudar mulheres, pois como eu já sofri muito bullying no passado, acho que estou no meu papel de tentar ajudar como mulher e ser humano”.

Sobre o termo plus size, Débora declarou em suas redes sociais não sentir confortável com o termo ser usado para pessoas. “Eu nunca me senti confortável utilizando esse termo para definir pessoas, acredito que isso defina roupas por exemplo. O termo plus size só é mais um tipo de rótulos”.

Débora, que já estampou a capa da revista Sexy e foi campeã de vendas em 2018 também relata: “Acho que as pessoas estão cada vez mais abertas a esses novos padrões, que são os padrões reais. Fui campeã de vendas da revista, algo que me deixou bem realizada”.