Destaque do Carnaval 2019 estampa coleção 'Belezas do Brasil’ que exalta a mulher brasileira

Composições surpreendentes em cores, estampas e modelos compõem o mix, criado para ressaltar a beleza da mulher

Os dias ensolarados são a cara do Brasil em todas as épocas do ano. No início de maio a marca paulistana Bio Beachwear lançou a coleção Belezas do Brasil, pensada de forma a expor as belezas naturais da fauna e flora brasileira. “Nosso biquíni carro chefe é o Ripple (a parte de trás do modelo tem um franzido elegante e valoriza o corpo) porém, compomos nossa coleção com outros modelos para atender a diversos públicos”, revela a proprietária da grife, Sueli Benvenuto. Os modelos Hot Pants, Cortininha, Cropped e Manga Longa também compõem a coleção. A Bio Beachwear tem agradado ao gosto das brasileiras e estrangeiras. “Em cerca de um ano percebemos um crescimento de 20% nas compras feitas por europeias e americanas”, salienta Sueli. A idealizadora da marca explica ainda que a nova coleção tem chamado a atenção das estrangeiras. “Já recebemos muitos pedidos desde que lançamos as novas peças”. Claro que os modelos agradaram em cheio também as brasileiras. “Estamos muito satisfeitos com a aceitação dos modelos e cores pelo mercado interno e externo. A resposta das consumidoras é o sinal que conseguimos traduzir o gosto feminino em nossas peças”.

Renata Spallicci

Além do lançamento da nova coleção, o mês de maio foi marcado pela parceria com Renata Spallicci, musa do carnaval 2019 da Acadêmicos da Tatuapé, e que é uma referência fitness, atleta e influenciadora digital: “ficamos muito felizes pela Renata ter aceito o nosso convite para ser embaixadora da marca. Ela tem uma grande afinidade com a marca. Além de ser moderna, multifuncional, linda e representar de forma única as mulheres brasileiras”, revela Sueli, da Bio Beachwear.