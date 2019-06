Diamond Brazil aposta em novos talentos e traz a modelo Suelen Corbulin como destaque

Todos os meses a Diamond Brazil tem revelado lindas mulheres para o público. A revista digital que se tornou a mais relevante de seu segmento com o declínio das tradicionais revistas masculinas impressas surge em um momento em que a inovação e a exclusividade são pontos mais do que importantes para se posicionar no mercado editorial, em plena era da internet, onde se pode ter acesso a conteúdo dos mais diversos tipos.

Neste mês de junho, a Diamond traz com exclusividade a modelo Suellen Corbulin, revelação do momento que está chamando a atenção por sua beleza e desenvoltura diante das câmeras. Suellen ostenta medidas perfeitas e impressionantes: 93cm de quadril, 60cm de cintura e 90cm de busto muito bem distribuídos em 1,60m de altura.