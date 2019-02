Diva Fitness revela como conciliar a folia e o carnaval com dieta e treinos

A Diva Fitness Gabi Lubies trata da questão de conciliar vida social e divertimento com a disciplina e os resultados esperados de uma vida fitness

Carnaval é um período em que as pessoas “se jogam”, e costumam se esquecer da dieta. Mas será que é possível conciliar uma vida fitness, de treino e dieta, com os excessos característicos do período da folia?

A diva fitness Gabi Lubies tem a resposta: “Depende. Se você curte carnaval e irá desfrutar da festa, ou se não pretende ir pra blocos, avenidas e festas em geral nesse período, e para ambas as situações depende apenas de sua vontade de ser ou não fitness nesse período. Se você já não curte esta festa, não há razões para mudar sua vida e rotina por conta do carnaval, certo? Agora se você é um folião nato e gosta de aproveitar as festas e diversões desse período, precisará conciliar agenda e atitudes para não apenas “sobreviver” a esse período, como para curti-lo também”.

Gabi Lubies dá dicas para você conciliar a folia sem grandes prejuízos a sua vida fitness

Hidrate-se!

Essa dica é quase que um mantra que temos que repetir mil vezes! Muitas pessoas curtem o carnaval na rua, em altas temperaturas e a hidratação é crucial para não acabar com sua festa, independente de onde ele aconteça.

Beba com moderação

Vai beber para curtir, ok, mas não precisa beber como se não houvesse manhã porque ele irá existir e pode inclusive acabar com seu carnaval logo no começo. Beba, divirta-se, mas “segure” pra ser algo legal para você e para quem estiver contigo.

Siga praticando exercícios

Salvo se você é atleta e está em preparação para alguma competição, uns dias de descanso do treino rígido não irão comprometer tudo o que já conquistou. Se estiver com pique e vontade, treine, mas liberte-se da obrigação se não for este o seu caso. Troque o aeróbico pela folia do carnaval, por uma caminhada e corrida ao ar livre, curta esse momento.

Foco na Dieta

O carnaval, diferente de festas como natal e réveillon, não é tradicionalmente marcado pela parte gastronômica, então essa parte dá perfeitamente para contornar de forma muito mais sossegada. Opte por alimentos ricos em fibras, carboidratos complexos e frutas são bem-vindos

Foco nos objetivos

O carnaval, natal, réveillon, páscoa são apenas datas no calendário com eventos que não tem razão para “destruir” ou desestabilizar sua rotina e vida. No nosso dia a dia passamos por uma serie de imprevistos rotineiramente e os contornamos de forma tão natural, portanto, aja nesses períodos de festas da mesma forma. Você na verdade já faz isso e apenas não se dá conta.

