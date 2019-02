DJ Ilka Oliver é a principal atração do Carnaval em Maresias no Litoral Paulista

A DJ Ilka Oliver toca no Maresias Electric Carnival, que será um a quecimento para o Carnaval em Maresias, no litoral paulista

Com a aproximação do Carnaval em todo o Brasil, milhares de festas e eventos para o feriadão estão sendo montados, de norte a sul. Um dos principais destinos turísticos do Brasil é o litoral paulista, que recebe milhões de turistas, e é palco de alguns dos maiores eventos desse período.

A DJ Ilka Oliver é a principal atração do Maresias Electric Carnival, que acontece dia 2 de março, pré carnaval, em Maresias, um dos mais badalados destinos da temporada. O evento de música eletrônica, principal da região, deve atrair centenas de pessoas para o Bad Boy Hotel.

Ilka é uma DJ versátil, que tem em seu setlist músicas que vão desde o remix de Bella Ciao, sucesso da Netflix na série La Casa de Papel, até remixes originais que já embalaram as baladas e rádios de Ibiza, na Espanha: “amo tocar no litoral. Sou de SP e estou sempre tocando nas principais casas da capital, mas o litoral tem uma vibe diferente, tropical, praia, uma energia que muito me agrada. Uma satisfação pra mim tocar nesse lugar lindo e ainda poder curtir o por do sol e a brisa do mar”, declarou Ilka.