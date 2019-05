É possível ficar em forma com treinos de 15 minutos por dia? Diva Fitness responde

A Diva Fitness WBFF Renata Spallicci fala sobre o HITT, modalidade de treino que derrete gordura e põe você em forma em treinos de 15 a 30 minutos por dia

O HIIT (Treino intervalado de alta intensidade) se tornou o queridinho para queimar gordura e ganhar massa e também é febre em algumas academias. Treinos que duram de 15 a 30 minutos e que podem derreter a gordura corporal, aumentar o condicionamento físico e tonificar músculos são a grande promessa dessa modalidade. Mas será realmente possível ter resultados tão expressivos com o HIIT?

A Diva Fitness e atleta profissional Renata Spallicci revela os segredos por trás do HIIT e sua eficiência para reduzir o percentual de gordura: “Sim é possível perder peso e ficar em forma com treinos de curta duração. Os estudos que o compararam ao exercício contínuo constante, mostraram que o HIIT é bem superior no quesito perda de gordura, mesmo sendo de menor duração. O HIIT é um método recomendado a pessoas que querem otimizar seu treino cardiovascular, uma vez que é realizado em tempo curto e em alta intensidade. Cada exercício deve ser realizado com 1 a 2 minutos de intensidade máxima para o mesmo tempo de recuperação, de onde deriva o nome HITT, do inglês High Intensity Interval Training ou Treino com Intervalos de Alta Intensidade”.

Dados os incríveis resultados que podem ser obtidos com o HIIT, Renata incluiu esta modalidade de treinos em sua preparação para competições de fitness que participa. Além disso, em seu blog, a Diva Fitness partilha com os leitores um programa de emagrecimento que também inclui o HIIT como estratégia de perda de peso rápida: “como o HIIT tem estado muito em alta, estudei muito sobre o tema em conjunto com o meu time de educadores físicos e nutricionista para chegar às melhores metodologias para emagrecimento pensando em perda de gordura, com manutenção e até ganho de massa magra. Dadas todas as vantagens, o HIIT foi incluído não apenas na minha preparação pessoal para os campeonatos mas também no programa de Finalmente Magro, onde eu e minha equipe oferecemos consultoria para pessoas que desejam alcançar resultados não apenas em perda de peso e estética, mas saúde. Quando estou em preparação para competir nos campeonatos de fitness e preciso baixar rapidamente o percentual de gordura, o HIIT é uma das principais estratégias utilizadas. Mesmo com a correria do dia a dia, o HIIT se encaixa em qualquer rotina porque pode ser praticado em qualquer lugar, com qualquer aparelho ou, até mesmo, sem aparelhos, o que abre um leque de possibilidades infinitas. Podemos utilizar cordas de pular, pesos, faixas elásticas ou até o peso do próprio corpo”.

No entanto, Renata alerta para a necessidade de buscar orientação profissional antes de iniciar a praticar atividades de alta intensidade como o HIIT: “No caso do HIIT existem muitas metodologias e protocolos de treinamento e nem todas as pessoas estão aptas a realizá-las. Por isso, procure sempre orientação de um profissional. Para usufruir dos benefícios que o HIIT tem a oferecer é preciso ter a orientação correta, senão podem acontecer lesões e frustrações. Por isso quando incluí esse tipo de treino no meu programa de emagrecimento determinamos que os alunos seriam acompanhados por profissionais que orientariam como realizar o HIIT de forma adequada e qual o melhor protocolo face aos objetivos, necessidades e condicionamento de cada um”.