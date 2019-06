Elas só não assumem” declara Cida Alves, sósia de Tata Werneck, sobre próteses e produtos no bumbum

Cida fez seu primeiro ensaio para mostrar o antes e depois do resultado após apenas 3 meses de treino intensivo

Cida Alves ficou conhecida nacionalmente como sósia da atriz Tata Werneck, tanto que nessa “brincadeira” entre semelhanças, que ela foi convidada pela própria atriz a participar do programa Lady Night.

Cida resolveu modificar o seu corpo e investir no mercado fitness. Para isso, investiu cerca de quase R$ 12 mil reais em consultas com médicos e preparadores físicos. Todo o processo durou quase 3 meses. “Não foi fácil, tive que abrir mão de muita coisa e também tive que mudar completamente meus hábitos alimentares e a rotina”.

Cida ainda revelou que quando olha as fotos de sua preparação física se impressiona com os resultados. “Pareço outra mulher, eu acredito que essa mudança hoje ajuda a auto estima, me sinto mais confiante”.

Em suas redes sociais, o que mais chamou atenção foram as suas novas curvas avantajadas. O tamanho do bumbum também foi algo que chamou a atenção de seus seguidores. Muitos questionaram sobre ela ter colocado próteses. Em resposta, ela foi categórica. “Todas elas têm, já fiz procedimento estético no meu bumbum, elas só não assumem”.

(CO Assessoria)