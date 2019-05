A grife Máfia Brasileira, uma das preferidas da mulher antenada, de muito estilo, mas que gosta de ser sensual, convidou um time de famosas, com influência nas redes sociais, para posar com os seus looks e falar sobre o concurso Princess Máfia Brasileira.

Entre as personalidades estavam Gracyanne Barbosa, cantor Belo,Flávia Viana e Ellen Santana Miss Bumbum chamou muito atenção no evento do Concurso “princess máfia brasileira”.

Ellen Santana usou uma limousine para chegar com toda a pompa no evento do

Concurso “princess máfia brasileira”, que aconteceu no sábado dia 4 no Brás , em São Paulo. Usando um vestido preto, a morena se desfrutou de champanhe e mostrou elegância ao segurar um taça . "A maioria das modelos começa num concurso , e nada melhor de começar no concurso “princess máfia brasileira”. E eu também comecei a minha carreira em concursos, e hoje sou uma modelo de sucesso", disse ela.

