Em novo ensaio, Ju Isen aparece irreconhecível em fotos após cirurgias plásticas e fala sobre vida nos EUA

Morando nos Estados Unidos, Ju Isen se prepara para lançar o seu primeiro ensaio nu após ter gastado mais de R$ 200 mil reais em cirurgias plásticas para mudar o rosto e o corpo por completo.

A modelo se mudou para os EUA depois do conhecido episódio no Carnaval, em que acabou mostrando demais para as câmeras.

“É uma nova vida, uma nova Ju Isen. Por isso esperei tanto tempo para lançar o meu ensaio e mostrar que sou uma nova pessoa e muito feliz”.

Ju Isen foi pega de surpresa no carnaval de 2017 ao mostrar, acidentalmente, suas partes íntimas ao vivo durante entrevista com os repórteres do TV Fama, programa da Rede TV!

Ela fala que agora já esqueceu. “A Rede TV! foi culpada. Achei que faltou atenção e profissionalismo da equipe no dia da transmissão”, disparou.

“Passei por tratamento psicológico para tentar esquecer, mas todo carnaval o assunto volta à tona, agora chegou a hora de esquecer”.