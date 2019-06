Empoderadas do funk: Tainá Grando grava clipe de MC Gui e MC Mirella com Dinho Alves

Mulheres empoderadas, que mostram a que vieram. Poderosas e sensuais, elas dominam e dão um show no funk, que hoje é um dos gêneros musicais de maior representatividade da música popular brasileira em todo o mundo.

Tainá Grando, coreógrafa recordista em participação em clipes de funk foi escolhida para interpretar uma das protagonistas do novo clipe de MC Gui e MC Mirella com participação de Dinho Alves: “Foi top participar de mais esse projeto da GR6 e desses MCs que curto tanto. A letra fala sobre mulheres empoderadas, tem tudo a ver comigo. Eu fiz o papel de uma das amigas da MC Mirella”.

A coreógrafa revela que o conceito do vídeo foi de mostrar os bastidores da gravação um clipe: "o videoclipe conta uma história que se passa fazendo como se a MC Mirella estivesse gravando um clipe, e com isso os diretores aproveitaram o gancho para apresentar ao público como tudo acontece, como é o processo de gravação. Eu amo o resultado final de todos os clipes que participo, mas simplesmente me encanto demais pelos bastidores e achei que a ideia e o conceito da produção ótima, diferenciada, inovadora. Vai dar o que falar, positivamente”.

Tainá já gravou mais de 70 clipes de funk para as maiores produtoras e artistas de funk do país e conta que a dedicação necessária para trazer às pessoas um produto final de qualidade é muito grande: "quem produz e está sempre no set sabe o que acontece, quantas horas são necessárias de dedicação e empenho são necessárias para no final termos um clipe de 3 minutos, por exemplo. É um trampo pesado, mas extremamente compensador, quando vemos o sucesso do clipe, do artista e da música”.