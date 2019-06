Ensaio de ex-Big Brother com camisa do Milan está fazendo sucesso internacional

Fabiana Britto faz sucesso na Itália como apresentadora esportiva e fã do clube italiano

A modelo brasileira, natural de Salvador (BA) realizou recentemente um ensaio sensual com a camisa do Milan. Fã declarada do clube, a sua “demonstração de amor” está correndo por diversos sites do Brasil e do mundo. “Não imagina que teria tanto sucesso assim”, fala Fabiana.

A modelo também é ex-participante do Grande Fratello, uma versão italiana do conhecido Big Brother Brasil. Segundo diversas mídias internacionais, a musa decidiu conquistar corações milaneses após as últimas imagens postadas em seu mural no Instagram, vestindo, na prática, apenas a camisa de seu time favorito.

E não é só de sensualidade que ela acompanha o time. Fabiana revela que é apaixonada por futebol, apesar de ter passado por preconceitos quando diz que gosta do esporte. “Conheço todos os jogadores, acompanho as mudanças na administração, arbitragem, tudo mesmo, assim como qualquer homem que gosta de futebol”.

Em uma das chamadas que mais chamaram a atenção, está a de GazzaNet: “Fabiana Britto é uma bomba sexy e deixa os fãs do Milan loucos”.