Érika Schneider que já foi apontada como affair do Neymar sai em defesa do jogador

Apesar de nunca ter assumido, a bailarina do Faustão Érika Schneider chegou a ser apontada como affair do Neymar e inclusive foi vista em sua festa de aniversário em Paris na França. Além disso Neymar sempre curtiu e comentou suas postagens no Instagram de forma carinhosa.

Érika não acredita nas acusações que o jogador vem sofrendo e comentou sobre seu caráter e índole, personalidade que o próprio jogador exaltou em seu vídeo que foi apagado.

"Ele é meu amigo, sabemos de seu caráter e de sua índole. Tem pessoas que vão querer se aproveitar, mas a verdade sempre prevalece."

Érika manteve sua posição de não comentar sobre o possível relacionamento com o jogador, mas deixou claro que não acredita que ele tenha cometido estupro e também enfatizou que o conhece bem:

"Acusar de estupro é caso muito sério. Pode arruinar a vida de uma pessoa, isso é muita maldade. Eu tenho certeza que isso não aconteceu pois o conheço bem."