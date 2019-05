Ex- Big Brother Fabiana Britto fala em participar do A Fazenda e desafios para conquistar ‘fama’ no exterior

A baiana Fabiana Britto já apresenta um programa esportivo na Itália, participou da última edição do Big Brother italiano, o Grande Fratello, e recentemente esteve envolvida em uma polêmica com grupos feministas. Picharam os outdoors onde a modelo é a estrela de uma campanha de lubrificante para carros. “No começo fiquei muito assustada, tive que assimilar tudo, mas a campainha ficou inviável e não tinha nada sobre objetificar a mulher”, relata.

Para conquistar a experiência como apresentadora de televisão, Fabiana conta que já passou por diversos empecilhos. "Muitos tem medo das brasileiras, por não pensarem que somos sempre vulgares ou que não servimos para a mídia estrangeira. Mas provei o contrário e hoje muitos me elogiam pelo carisma na TV".

A modelo que já apresenta um programa esportivo e participou de diversas campanhas publicitárias não poupou duras críticas as brasileiras que fazem de tudo pela fama no exterior e estereotipam a mulher brasileira. “Tenho que me esforçar duas vezes para conseguir algum trabalho. Primeiro por ser mulher, e depois por ser brasileira. Uma paga pelos erros de várias”.

Atualmente Fabiana está no Brasil e falou sobre a possibilidade de participar da próxima edição do reality “A Fazenda”. Aceitaria participar, são experiências totalmente diferentes, seria meu primeiro reality no Brasil. Participar do A fazenda seria como começar tudo de novo”.