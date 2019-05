Ex-atriz das pegadinhas, Jéssica Cristy “livre, leve e solta”

Com a agenda cheia e sem tempo para aproveitar a vida, Jéssica Cristy tirou o dia para retocar o bronzeado no litoral paulistano. A beldade se empolgou tanto que logo arrancou a parte de cima do biquíni.

“Estava precisando de um dia como esse, sem máquinas e artifícios para pegar uma cor, apenas a luz do sol. A praia estava deserta, era todinha minha, não tinha como não fazer o topless. Me empolguei e logo fiquei livre, leve e solta”, contou.

A atriz e modelo foi ao litoral paulistano para visitar as lembranças do dia em que posou nua pela primeira vez para uma revista masculina. Jéssica enfrentou uma cirurgia para correção de um procedimento estético no final do ano passado e estava precisando revisitar momentos que lembrassem coisas boas.

“Eu passei por uma cirurgia para correção de um procedimento estético e não fiquei muito bem. Chegar naquela praia, relembrar aquele momento marcante e que me deu bons frutos, foi muito importante para mim. Estou renovada e de alma lavada”, revelou ela.