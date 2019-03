Ex-atriz de “Malhação” decide ganhar a vida como Youtuber e revela os bastidores da Televisão

Mais do que nunca, a internet tem ganhado protagonismo, não apenas como rede mundial de computadores, mas ferramenta de trabalho e meio principal de divulgação de conteúdo e plataforma para influenciadores e celebridades.

A atriz Valéria Cunha tem 26 anos, formou-se em Publicidade, Propaganda e Artes Cênicas, fez participações relevantes na TV, mas acabou trocando a telinha pelas plataformas digitais: “fiz minha primeira participação em Malhação em 2014. Depois fiz outros trabalhos na Rede Globo e na Record. Atualmente trabalho mais como modelo e digital influencer, e tenho contratos com varias marcas nacionais. Viajo muito por conta do meu trabalho, e a internet é a minha principal plataforma, e tem me rendido excelentes frutos, mesmo estando fora da TV por enquanto”, revela Valéria

A atriz e publicitária é nascida e criada em São Luís, no Maranhão, e devido a questões profissionais, mora no Rio de Janeiro há quase sete anos. Valéria conta como começou sua carreira de atriz:”tudo foi muito espontâneo e imediato. Eu saí de São Luís já com teste agendado pra fazer na Globo, chamada pelo diretor da Oficina de Atores Brasil, Leo Niklevis. E quando dei por conta, já estava atuando na Globo. Foi viver um sonho”.

A atriz afirma que na época, após a novela, não faltaram oportunidades para continuar sua carreira na TV, mas que precisou optar por outros projetos: “tive muitas oportunidades e portas abertas depois de ‘Malhação’, mas por motivos pessoais acabei por me dedicar a outras coisas e a recusar convites para seguir na TV naquele momento”, revela.

Além de todos os seus feitos, Valéria dá palestras e workshops sobre rede social, e está desenvolvendo um projeto social: “estou com um projeto pra ser realizado em Abril, de passar conhecimento ao próximo sem custo, um workshop gratuito, e ao mesmo tempo ajudar instituições voltadas a pessoas carentes, com a arrecadação de alimentos. Estou organizando os workshop em um dos melhores hotéis de São Luís, o Litorânea Praia Hotel, e a inscrição será dois quilos alimentos não perecíveis, com foco em moda , rede social , passarela , postura, comportamento e muito mais”.

Atendendo a pedidos dos seguidores, Valéria Cunha vai ter seu canal no YouTube: “Devo iniciar o projeto ainda esse ano. Meu canal vai abordar de tudo um pouco , em parceria com alguns amigos famosos, que farão parte de alguns quadros do canal.

Questionada sobre um possível regresso à TV, Valéria responde que pode sim acontecer em algum momento: “estou estudando propostas para voltar para a televisão também, e ai terei de conciliar ambos, minha carreira como influenciadora digital e atriz. Pretendo sim voltar a fazer TV, pois também amo atuar e foi desde o início o motivador para deixar amigos e família em São Luis e vir para o Rio, o meu amor pela profissão”.