Ex-bailarina do Faustão, Vanessa Perez estreia programa de rádio ao lado do jornalista e assessor de imprensa Rômulo Moreira 

Vanessa Perez deixou para trás a carreira de bailarina e investiu nos trabalhos como modelo, participando de concursos e colecionando títulos. A loira começa uma nova fase na carreira a partir desta semana. Ela comandará o programa Etc & Tal, ao lado do jornalista Rômulo Moreira, na rádio Exclusiva FM.

“O programa foi idealizado por mim e pelo Rômulo. Será semanal, com convidados e notícias sobre os famosos. Enquanto os outros estão migrando para o YouTube, nós acreditamos na força do rádio”, disse a ex-bailarina e Musa do Brasil 2017.

O Programa estreia nesta terça-feira, 7 de maio, a partir das 16h na rádio Exclusiva 97,9 FM, mas também poderá ser assistido online no site da rádio. A primeira convidada será a Miss Bumbum México, Sheyla Mell, que está concorrendo ao título de Miss Bumbum Word.