Executiva do Grupo Uninter recebe o Prêmio Top Mega Brasil 2019

Cerimônia aconteceu na última quarta-feira, 30/5, e reconheceu as melhores agências e executivos do país

O Prêmio Top Mega Brasil elege anualmente os maiores nomes da Comunicação Corporativa do Brasil, nos segmentos Agências e Executivos. Na edição de 2019, finalizada em evento na última quarta-feira (30/5), a jornalista e coordenadora de Comunicação do Grupo Uninter, Adriana Martins, ficou em primeiro lugar nacional e na Região Sul do Brasil.

Ela foi selecionada entre mais de 500 nomes de executivos no primeiro turno, e depois entre mais de 158 finalistas.

“O segredo da comunicação corporativa é relacionamento. Além disso, tenho paixão pelo que faço. Trabalhar com educação e fazer comunicação com propósito é extremamente gratificante”, declarou.

Além de Adriana, o Top 10 Nacional reconheceu executivos da Amazon, Grupo Boticário, Netflix, Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, Votorantim, Johnson & Johnson, Toyota e Coca-Cola. A premiação é uma parceria entre a Mega Brasil e a Maxpress.

Asimp/Grupo Uninter