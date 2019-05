Ex-participante da Fazenda 8 Veridiana Freitas posa para o Diamond Brazil e revela seus segredos

Veridiana Freitas é o novo destaque do site Diamond Brazil e promete mostrar toda a sua beleza em um ensaio exclusivo de tirar o fôlego, que vai ao ar na plataforma à partir do dia 10 de maio.

A modelo, conhecida por sua polêmica participação em ‘A Fazenda 8’, onde se desentendeu com Nicole Bahls, revela em entrevista para o Diamond Brazil que se considera uma amante da moda antiga, que busca romantismo em um parceiro, que já fez sexo em local público e que gosta de receber cantadas para se sentir viva. Confira:

Quais as qualidades que um homem precisa ter para te conquistar?

Por incrível que pareça a beleza para mim é completamente secundária. Gosto de homem companheiro que tenha os gostos parecidos com os meus. Que seja um homem educado, elegante, que saiba tratar uma mulher. Ainda sou amante da moda antiga e os homens de hoje estão perdendo o romantismo. Amo flores, perfumes, vinhos de presente, jantar à luz de velas, O sexo com romantismo é mil vezes melhor.

Como convive com as cantadas?

Amo cantadas, quem não gosta? Inclusive para sua autoestima não? A mulher para se sentir impotente precisa de cantadas diárias, seja passando na rua ou até na internet. Não importa a fonte. Eu como mulher preciso receber cantadas para me sentir viva.

Você já fez sexo em locais públicos? Pode nos contar onde?

Já fiz sexo uma vez no banheiro do avião, indo para Europa com um ex namorado.Foi imprevisto e inusitado. Ficávamos esperando a comissária passar e olhávamos para ver se ninguém desconfiava. Foi paixão, amor e adrenalina juntos.

Qual o seu segredo de sedução?

São os meus olhos.Eles são capazes de magnetizar qualquer pessoa.É através deles que coloco minha sedução em prática. Todo o resto é secundário.